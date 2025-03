Un joven de origen chino que vive en España confiesa la verdad sobre los bazares: "Vamos a comprar a gente española, que nos durará más"

Cuando era niño, sus padres tenían un bazar. Por eso, este tiktoker de origen chino que reside en España sabe muy bien de lo que habla cuando dice que, a veces, es mejor comprar a marcas españolas. Así lo confiesa en un podcast en @unchinoymedio_oficial del que se hace eco Aruser@s.

"¿En el bazar había productos que tú dijeras 'si viniese un amigo, yo le recomendaría esto' o eran todos de al cabo de unos meses se rompe y tienes que volver a comprar?", le pregunta el entrevistador. El joven se sincera. "Yo solo digo que cuando queríamos comprar cosas de ferretería, por ejemplo, o queremos comprar algo serio para usarlo nosotros, decíamos: 'Vamos a comprar a gente española que nos durará más", reconoce.

"O sea, no lo cogías de tu bazar. Ibas a otra tienda a comprarla", insiste el otro participante del pódcast. "Es más resistente, tío, sobre todo los electrodomésticos. Me compro una tostadora. ¿La cojo del bazar? No, es que no va a funcionar bien", se sincera.

En el programa de laSexta, Patricia Benítez asegura que lo mejor que puede encontrarse en los bazares son los cuchillos. "He comprobado que van superbién", afirma.