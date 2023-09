Angie mató a su amiga Ana Páez para conseguir una elevada cantidad de dinero por medio de diferentes préstamos bancarios. Equipo de Investigación reconstruyó el caso en un programa de 2012 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

María Ángeles Molina, más conocida como Angie, mató a Ana Páez para conseguir dinero. Angie entra en el apartamento alquilado, espera a que llegue su amiga Ana Páez y ejecuta el crimen que llevaba dos años planificando, como recordó Equipo de Investigación en un programa de 2012 que laSexta vuelve a emitir este viernes.

"Prepara una cena para dos y se supone que le da alguna sustancia que consigue que Ana se duerma. Por envergadura, Angie es pequeñita, Ana es mucho más grande y se hubiera podido defender. Se supone que durante la cena, la adormece", explica la periodista Mayka Navarro.

"La autopsia no revela con qué sustancia se hace, pero la duerme, la desnuda, la tumba en un sofá rojo que había en el comedor del apartamento, un dúplex. La desnuda y de su bolso saca dos recipientes de esperma de dos hombres diferentes. Parte del esperma de uno lo deposita en la boca y parte del esperma del otro hombre lo deposita en la vagina. Le pone una bolsa de plástico en la cabeza y le ata fuertemente el cuello con cinta aislante. Ana Páez muere asfixiada", añade.

El inspector que se hace cargo del crimen considera que la escena está amañada y desmonta el crimen: "Cuando llegamos, vemos a la difunta desnuda estirada en el sofá con una bolsa en la cabeza rodeada de cinta aislante y comprobamos que no hay ropa. Solo hay unas botas al lado del cuerpo. Nos llama mucho la atención que el apartamento estaba impoluto, muy limpio. Lo único que denotaba que había habido alguien era una mesa con un refresco y un vaso".

Angie lo escucha sin pestañear, como si lo que está contando no fuera con ella. Tampoco se inmuta cuando ve a su novio subir al estrado. "No soy su pareja sentimental en este momento", asegura él. Además, sostiene haber encontrado documentación personal de Ana Páez en su domicilio.

La documentación que se encuentra el novio de Angie supone su condena, aunque ella intenta justificarlo ante el juez: "Ana había ido en alguna ocasión y lo había dejado allí". No obstante, titubea cuando le preguntan si dejó la documentación detrás del lavabo. "Cuando me llaman y me dicen que ha desaparecido, me asusto y lo guardo ahí", añade Angie.

"Angie demuestra durante el crimen, los días posteriores y durante el juicio, frialdad, mezquindad, carácter manipulador, maldad... algo que sobrecoge", sostiene Mayka Navarro. Tras el crimen, Angie viajó a Zaragoza. Según dijo ella, el motivo del viaje fue recoger las cenizas de su madre, pero había fallecido y había sido incinerada mucho antes.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta vuelve a emitir este viernes.