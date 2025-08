"¿Qué hago, los empadrono?": la crítica de la alcaldesa de A Coruña sobre las medidas tomadas por la Xunta para acabar con la plaga de jabalíes

Manadas de jabalíes campan a sus anchas por el centro de las ciudades en busca de comida ante la invasión del ser humano de sus espacios naturales, una problemática en auge desde el año 2023, cuando se acrecentó la aparición en las urbes de estos animales. Entonces, la Xunta de Galicia autorizó a los Ayuntamientos a usar jaulas para capturarlos. Una solución que no convence a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que criticaba en Equipo de Investigación la medida propuesta.

"La solución no puede ser que a mí me den unas jaulas y yo las ponga por la ciudad a ver si el jabalí entra, que el jabalí tonto no es, a la jaula directo no va (...). No los puede cazar, ni los puede disparar, ni los puede llevar a otro ayuntamiento, ¿qué hago, los empadrono?", aseveraba en una entrevista telefónica, algo que reiteraba después en Equipo de Investigación.

"El sistema es un poquito más complicado que coger una jaula y decirle al jabalí que entre", sostuvo la primera edil, que reivindicó que "la responsabilidad última y la primera es de la Administración autonómica, que es quien tiene la competencia en el control de las especies cinegéticas salvajes y de la fauna".

"No puedo ponerme a disparar en el medio de la calle para terminar con este problema. ¿Entonces, qué hago yo como alcaldesa?", se preguntaba la regidora en el vídeo que acompaña a esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

