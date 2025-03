"Le dijo que todo era culpa suya": el abogado de la madre y el padrastro de la desaparecida Amy Fitzpatrick, a Equipo de Investigación

"Bebían muchísimo. He presenciado discusiones muy subidas de tono a consecuencia del consumo de alcohol", recuerda el abogado de la familia en un programa de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Málaga, 1 d enero de 2018: Amy Fitzpatrick desaparece en una urbanización de Mijas.

Casi un año y medio después de la desaparición,n, su madre y su padrastro vuelven a convocar a la prensa. Esa vez, ofrecen una recompensa de un millón de euros para encontrar a su hija "viva o muerta".

Aquella intervención la traduce Juan José de la Fuente, abogado y portavoz de la familia. Años después, habla con Equipo de Investigación sobre el caso: "Yo no creo que tuvieran capacidad económica para ofrecer un millón de euros, nunca vi el dinero, nunca vi nada. Yo pagué publicidad y muchas cosas, entre 6.000 y 12.000 euros. También les pagué un viaje a Irlanda porque me dijeron que habían tenido un problema con la tarjeta de crédito. Igualmente, les pagué un viaje a Canarias. Entendía que me iban a pagar, pero eso nunca ocurrió".

El abogado, quien también convivió con la pareja relató cómo era el modo de vida de la madre y el padrastro: "Bebían muchísimo. En el desayuno, en la comida y en la cena. Siempre discutían y bebían. He presenciado discusiones muy subidas de tono a consecuencia del consumo de alcohol. Ella le llegó a agredir y en esa discusión le dijo que todo era culpa suya. No le pregunté por qué ella le achacaba todo al padrastro. Era mejor no hacer preguntas, ellos se cubrían el uno al otro".

A principios de 2012, la madre de Amy y su padrastro regresan a Dublín. La operación de búsqueda no ha funcionado e intentan emprender una nueva vida. Allí el padrastro acaba con la vida del hermano de Amy en una discusión y es condenado a prisión.

*La familia de Amy Fitzpatrick ha pedido una revisión de la investigación sobre su desaparición una vez que el padrastro de la niña ha salido de la cárcel en julio de 2021. Había cumplido condena por homicidio imprudente del hermano de Amy.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.