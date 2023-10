Cuatro días después del crimen de Edwin Arrieta, el domingo seis de agosto, Daniel Sancho participa en la reconstrucción policial de los hechos. El primer lugar al que le conducen es el supermercado donde compró las bolsas.

Un cámara de la Policía se encargará de registrar la secuencia íntegra, como puede observarse en el vídeo superior. Es un caso de alcance internacional y las autoridades tailandesas saben que las imágenes darán la vuelta al mundo.

Daniel Sancho lleva a los agentes hasta una ferretería. Es el establecimiento donde compró una sierra, un cuchillo y una tabla de cortar. Con estas herramientas presuntamente habría descuartizado al cirujano. La reconstrucción sigue en la playa. Gracias a las indicaciones de Daniel, los agentes encuentran cerca de las rocas más restos de Edwin Arrieta envueltos en bolsas negras.

La policía lleva al joven al bungaló del que no saldría con vida Arrieta. Las cámaras graban el relato de Sancho. "¿Quería sexo contigo?", pregunta un policía. "Sí, pero yo le dije: 'Lo siento, esto tiene que acabar ya. No quiero hacerlo más'", responde el joven. Pese a que Sancho mantiene que le propinó un puñetazo, la autopsia -según la Policía- indica que la muerte de Edwin no fue accidental, sino que murió degollado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de la última temporada de Equipo de Investigación que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.