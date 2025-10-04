La despedida de Sara Gómez, una de las víctimas de la 'Reina de la Cirugía': "Me voy a morir, cuida de mis hijos"

"Me quedé en shock, la vi totalmente aterrorizada, tenía pánico... Y con un hilo de voz se despidió de mí", cuenta Nora, hermana de la fallecida.

Kebeya Nessi, conocida como la 'Reina de la Cirugía', dejó muchas víctimas tras operar en España como especialista en intervenciones estéticas. Esta mujer de origen venezolano llevó a pacientes al borde de la muerte, a otros les provocó secuelas para siempre. Aunque también hubo quien perdió la vida por ponerse en sus manos. Entre esas víctimas está Sara Gómez, una mujer de 39 años que se sometió a una liposucción en 2022.

La mujer llegó al hospital Santa Lucía de Cartagena desangrada con hasta 30 laceraciones en órganos provocadas por la intervención estética. El centro llamó a sus familiares. Entre ellos estaba su hermana Nora. "Cuando entro a Santa Lucía me doy cuenta de que todo va mal", recuerda. Los médicos iban corriendo y actuaban con mucha prisa. "Por eso insistí en verla", relata a Equipo de Investigación.

"Hermana me voy a morir, los quiero demandar, ¿qué me han hecho?", dijo Sara a su hermana cuando por fin consiguió entrar a verla. Nora Gómez cuenta que su hermana escuchó una "pelea en el quirófano" y que Sara Gómez era consciente de su gravedad. Tanto, que le pidió que cuidara a sus hijos cuando se muriera. "Cuida de mis hijos", le dijo.

Sara Gómez finalmente falleció. "Me quedé en shock, la vi totalmente aterrorizada, tenía pánico... y con un hilo de voz se despidió de mí", relata su hermana.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.