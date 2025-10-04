La denuncia de la hermana de Sara Gómez, víctima de la 'Reina de la Cirugía': "El centro médico es una banda criminal organizada"

La mujer, que perdió a su hermana tras una liposucción que le provocó 30 laceraciones en órganos, se presentó como acusación particular junto al resto de la familia contra al doctora Kebeya.

Kebeya Nessi, conocida como la 'Reina de la Cirugía', realizaba operaciones estéticas en el hospital Virgen de la Caridad de Cartagena. La venezolana, denunciada por algunas pacientes que sufrieron graves secuelas también está acusada de ser la responsable de la muerte de Sara Gómez, una joven que se sometió a una liposucción y poco después murió con 30 laceraciones en órganos.

Equipo de Investigación analizaba en abril el caso de la llamada 'Reina de la Cirugía' y hablaba con familiares de las víctimas, también recogía algunas de las declaraciones del juicio. Entre ellas, la del doctor Sepúlveda, que trabajaba en el mismo centro médico.

Ante la Justicia, el médico echó balones fuera y explicó que las gestiones para las intervenciones las hizo en el hospital privado a petición de la doctora Kebeya. "Ella contactó conmigo. Me dijo que tenía cirugías para realizar en España. Yo hablé con Dirección Médica del hospital para preguntarle si podía venir a operar ella aquí y me dijeron que claro, pero que tenía que remitir ella su titulación a Dirección Médica y ahí lo valorarían. Ella mandó sus títulos y después me dijeron que sí, que no había ningún problema, pero que siempre tenía que figurar yo, y ser yo el cirujano principal en todas las cirugías", declaraba.

Unas palabras que no acabaron de convencer a Rubén Gómez, hermano de la fallecida Sara Gómez. "La respuesta del centro médico Virgen de la Caridad da más miedo que la propia realidad", afirmaba, ya que los pacientes contratan la intervención de una médico, pero, cuando los duermen en el quirófano, "la doctora sale y entra otro doctor, que es el que opera".

"Nosotros, con el Código Penal en la mano, decimos que el centro médico Virgen de la Caridad es una banda criminal organizada y hemos solicitado al juzgado ser acusación particular en el procedimiento de la doctora Kebeya", decía tajante.

