Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

"En dos o tres noches acumula una cuenta de más de 70.000 euros": así era la intensa vida nocturna de 'El Truhan'

El presunto estafador Darwin Grover Linares cometió estafas a lo largo de toda la geografía española. Equipo de Investigación analiza el 'modus operandi' del hombre, que lleva a cabo uno de sus mayores engaños en Madrid.

El truhan

Se hacía llamar Arturo, Sebastián Bisbal, Miguel o Enrique, según la semana. Fingía ser millonario, hijo de un empresario, e invitaba en reservados exclusivos a bebida cara para más tarde darse a la fuga dejando deudas de miles de euros. Conocido como 'El Truhan', Darwin Grover Linares se dedicó a consumar estafas por toda la geografía española, también en Madrid.

Equipo de Investigación analizaba en 2024 el 'modus operandi' de este estafador, incluso hablaba con algunas de sus víctimas y con los investigadores que trataban de dar con él en ese momento.

En este sentido, el jefe de grupo de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid aseguraba que "en dos o tres noches acumula una cuenta de más de 70.000 euros" y "siempre" de la misma forma: diciendo que era un padre que quiere pagarle la fiesta de cumpleaños a su hijo.

Tras su temporada en Barcelona, 'El Truhan' se traslada a Madrid, donde también se convierte en un asiduo de su vida nocturna. Es precisamente en una discoteca de la ciudad en la que comete la mayor estafa que se le conoce: hasta 75.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás acepta liberar a todos los rehenes, pero insta a negociar el plan de paz de Trump para Gaza
  2. La UCO avala la mayoría de los pagos a Ábalos y Koldo, pero detecta otros sobres que no cuadran con las cuentas del PSOE
  3. Un año y medio de gestión fallida en Andalucía: así ha manejado la consejera de Salud el cribado de cáncer de mama
  4. La 'cara B' del Ministerio de Hacienda de Montoro
  5. Nuevas imágenes del CECOPI del día de la DANA demuestran que se planteó mandar la alerta dos horas antes
  6. EEUU afirma que ha hundido otra narcolancha cerca de Venezuela: hay al menos cuatro muertos