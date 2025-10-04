"En dos o tres noches acumula una cuenta de más de 70.000 euros": así era la intensa vida nocturna de 'El Truhan'

El presunto estafador Darwin Grover Linares cometió estafas a lo largo de toda la geografía española. Equipo de Investigación analiza el 'modus operandi' del hombre, que lleva a cabo uno de sus mayores engaños en Madrid.

Se hacía llamar Arturo, Sebastián Bisbal, Miguel o Enrique, según la semana. Fingía ser millonario, hijo de un empresario, e invitaba en reservados exclusivos a bebida cara para más tarde darse a la fuga dejando deudas de miles de euros. Conocido como 'El Truhan', Darwin Grover Linares se dedicó a consumar estafas por toda la geografía española, también en Madrid.

Equipo de Investigación analizaba en 2024 el 'modus operandi' de este estafador, incluso hablaba con algunas de sus víctimas y con los investigadores que trataban de dar con él en ese momento.

En este sentido, el jefe de grupo de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid aseguraba que "en dos o tres noches acumula una cuenta de más de 70.000 euros" y "siempre" de la misma forma: diciendo que era un padre que quiere pagarle la fiesta de cumpleaños a su hijo.

Tras su temporada en Barcelona, 'El Truhan' se traslada a Madrid, donde también se convierte en un asiduo de su vida nocturna. Es precisamente en una discoteca de la ciudad en la que comete la mayor estafa que se le conoce: hasta 75.000 euros.

