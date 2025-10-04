Así operaba 'El Truhán': uno de los mayores estafadores buscados por la Policía

Darwin Grover Linares cometió todo tipo de estafas a lo largo del país, muchas de ellas en locales de hostelería donde se hacía pasar por un padre millonario que quería celebrar una fiesta de cumpleaños para su hijo.

Darwin Grover Linares se convirtió en objetivo de la Policía en 2024 por ser uno de los estafadores más prolíficos de España. Conocido como 'El Truhán', cometía sus engaños a lo largo y ancho de la geografía española, lo que llevó a los agentes a seguir de cerca sus pasos para conseguir dar con él.

En un especial de Equipo de Investigación de 2024 en el que se analizaba el modus operandi de este joven de 27 años, el jefe de grupo de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid daba detalles de cómo actuaba Linares, que llegó a dejar una cuenta de 75.000 euros en una discoteca de la capital.

El agente aseguraba entonces que se hacía pasar "por un supuesto padre que necesita o quiera festejar una fiesta de cumpleaños para su hijo". Es así como comienza a "convencer a los dueños de poder hacer este pago a través de una transferencia bancaria en la cual entraría todo aquel gasto que su hijo llevara a cabo".

Entonces, "acudía al local con amigos y una vez allí empezaba a invitar a casi todo el mundo a costa de esta transferencia". Una transferencia, por cierto, que jamás llegaba.

