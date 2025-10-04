De David Bustamante a Blas Cantó: todos los famosos estafados por la empresa de Daniel Cabrera

La red de engaños de la empresa Impacto Espectáculos se destapó gracias a una denuncia de Los Morancos, que tras un espectáculo en Telde recibieron una factura de 9.000 euros de una agencia de viajes por diferentes gastos de viajes y dietas "que ellos no reconocen haber hecho".

A través de la empresa Impacto Espectáculos el supuesto mánager Daniel Cabrera estafó a decenas de famosos a través de los eventos que también supuestamente organizaba. Su red de engaños a conocidos cantantes y humoristas se destapó gracias a una denuncia de Los Morancos, que tras un espectáculo en Telde, Tenerife, recibieron una factura de 9.000 euros de una agencia de viajes por diferentes gastos de viajes y dietas "que ellos no reconocen haber hecho". Pero ellos no fueron los únicos.

Como cuenta Equipo de Investigación en un especial sobre el caso, Cabrera canceló a través de su empresa conciertos como el de David Bustamante en Mérida, la representación de Santi Rodríguez en Badajoz o la actuación de Blas Cantó en Sevilla. Las cancelaciones se suceden. Impacto Espectáculos vendía las entradas para los eventos a través de la web 'impactoespectaculos.koobin.com'. El promotor contrató los servicios de esta empresa para vender y administrar las entradas.

Esta empresa afirma que Cabrera "cancelaba más eventos que otros promotores y que su forma de trabajar era caótica": "Perdimos tiempo y dinero con él", añaden. Además, señalan desde Koobin que trabajar con el promotor afectó negativamente a la imagen de su empresa y que también les dejó de pagar.

En el caso de Los Morancos, el promotor de ese espectáculo en Telde "usurpó la identidad de su representante, así como datos de la empresa y la firma para efectuar una serie de gastos en su nombre".

