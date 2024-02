A partir de las diez de la noche casi todos los pedidos que realizan los riders son de venta de alcohol, tal y como confesaba un antiguo trabajador del sector a este programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. De hecho, él mismo acababa de hacer un pedido de "latas de cerveza" por una aplicación.

"Yo trabajé ahí y servía alcohol a cualquier hora. No hay control ninguno", denunciaba ante las cámaras de este programa. Y lo hacían pese a las prohibiciones que tienen los establecimientos convencionales de vender alcohol de madrugada. "Nosotras no podemos vender a partir de las once alcohol y si lo hacemos la multa es desde 20.000 euros hasta 500.000", explicaba una dependienta, que acto seguido criticaba: "Eso es lo que me jode, ¿sabes? Estamos vendiendo super mal. Me están quitando mi negocio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.