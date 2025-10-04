Un amigo de la infancia de Antonio Anglés: "Cuando discutía con alguien, se ponía loco"

Equipo de Investigación analizaba en 2018 la fuga del asesino de las niñas de Alcàsser y hablaba con personas cercanas. "Éramos la 'Banda de Calígula', nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos detenidos de nuevo", señala un conocido.

La fuga de Antonio Anglés se ha convertido en uno de los mayores misterios de la historia criminal española. El asesino de las niñas de Alcàsser, que torturó y acabó con la vida de las adolescentes Toñi, Miriam y Desirée en 1992, desapareció sin dejar rastro y han sido muchos los investigadores que han intentado dar con su paradero. Siempre sin éxito.

En un especial de Equipo de Investigación de 2018, el programa analizaba la figura del criminal y hablaba con vecinos y conocidos para perfilas la mente del asesino. "Éramos la 'Banda de Calígula', nos detenían, nos soltaban y, a las pocas horas, ya estábamos detenidos de nuevo. Cogíamos un coche, lo desvalijábamos, entrábamos en alguna tienda a robar dinero y nos llevábamos todo", recordaba entonces un amigo de la infancia de Anglés.

"Con 20 y pocos años ya vendía cocaína y heroína en su casa. Por mucho que su madre le dijera que no lo hiciera, hacía lo que quería. Fueron muchas las veces que hicieron redadas, pero siempre escapaba, ya fuera por el tejado o por algún otro lado", añadía.

Además, desvelaba que Anglés "era un chaval inteligente, no era tonto", pero que "cuando discutía con alguien, se ponía loco, se ponía muy nervioso y se ahogaba".

A pesar de las revelaciones, el amigo de Anglés dejaba claro que no quería ser vinculado con él ni con los terribles crímenes por los que fue acusado. "Prefiero que no me relacionen con él en el caso de las niñas, no he tenido nada que ver", afirmaba.

