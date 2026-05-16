La contundente reacción de la hermana de Esther López al escuchar la versión de Óscar: "Delante de mis narices"

Inés López recibe por primera vez a un equipo de televisión en su casa para recordar las últimas horas de Esther antes de desaparecer. Junto a Equipo de Investigación, reconstruye los movimientos y mensajes de la joven aquella noche.

Lo que comenzó como una noche cualquiera en Traspinedo terminó convirtiéndose en uno de los casos más desconcertantes de Valladolid. La madrugada del 12 de enero de 2022, Esther López, una vecina de 35 años, desapareció después de pasar varias horas con un grupo de amigos. Durante más de tres semanas, el pueblo entero vivió pendiente de su búsqueda. Hasta que, 24 días después, su cuerpo apareció en una cuneta, en una zona ya rastreada y perfectamente visible, con lesiones compatibles con un atropello.

Ahora, por primera vez, Inés López, la hermana pequeña de Esther, abre las puertas de su casa a un medio de comunicación para reconstruir las últimas horas de la joven. El programa repasa sus movimientos aquella noche: salió para ver un partido de fútbol y terminó coincidiendo con Carolo y Óscar, las dos últimas personas que estuvieron con ella antes de su desaparición.

En el vídeo principal de esta noticia, David del Olmo, perito informático forense, analiza los datos que dejaron las antenas de telefonía y las conexiones bluetooth de los teléfonos móviles implicados, especialmente el de Óscar, principal sospechoso del caso.

Según explicó el experto, el móvil de Esther entró en “modo avión” apenas un minuto después de la última llamada de su madre y permaneció así “entre las 6:32 y las 8:55”, exactamente la misma franja horaria en la que, según los registros analizados, también estuvo en “modo avión” el teléfono de Óscar. Sin embargo, él negó ante la jueza haber utilizado alguna vez esa función.

“Venga, por favor. Has estado de fiesta con nosotros, te has quedado en casa de tu amiga Inés y pusiste el móvil en ‘modo avión’ porque tu expareja no dejaba de llamarte. Delante de mis narices”, sostiene tajante Inés López, que asegura no creer la versión del acusado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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