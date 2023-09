Daniel Sancho acude a recoger a Edwin Arrieta al muelle de Koh Phangan para llevarle a una lujosa villa. Después de cuatro horas, el hijo del actor Rodolfo Sancho es captado por la cámara de un lujoso restaurante de la playa muy próximo al hotel. Daniel está solo y camina junto al mar con una bolsa. Después de pagar 1.000 euros por una piragua, la cámara del restaurante registra su vuelta a la playa a las 20:25 horas.

El cocinero se dirige al alojamiento de nuevo. "Son varias veces las que Daniel Sancho va a entrar y salir de esa habitación donde se ha cometido el crimen", destaca Gema Peñalosa, periodista de 'El Mundo'. A las 23 horas, Daniel Sancho abandona el complejo en moto y con una bolsa. Pasa más de tres horas fuera, lo que hace pensar a los investigadores que en ese tiempo "pudo deshacerse de las bolsas en unos contenedores de residuos sólidos cercanos", explica Peñalosa.

Al amanecer, Daniel vuelve a salir del alojamiento para dirigirse, de nuevo, a la playa. Equipo de Investigación charla con dos trabajadores que están limpiando la playa. Tras mostrarles una fotografía de Daniel Sancho, uno de los chicos afirma haberle visto remando en la playa "pasadas las 6, casi las 7". "Pensé que no era normal que estuviera navegando tan temprano", afirma otro de los trabajadores, que afirma que "no se le veía nervioso". Los dos trabajadores aseguran no haber hablado con la Policía del caso.

El viaje en kayak dura media hora. La cámara del restaurante le graba de vuelta a las 8:00 horas desayunando en un establecimiento cercano. En ese momento, y tras pasar toda la noche en vela, Daniel Sancho sube a Instagram tres fotos. En ese establecimiento se habría olvidado una bolsa de tela negra con un cuchillo y una gasa ensangrentada.