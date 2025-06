¿Cuánto cuesta unas vacaciones en Benidorm si eres británico? una semana, con vuelo y hotel incluidos, por menos de 500 euros

Benidorm, en Alicante, se ha convertido en el destino idílico y preferido para los turistas de origen extranjero. Si antes eran los alemanes, los que reinaban en los bares y playas de esta ciudad, ahora son los británicos los que disfrutan de sus vacaciones en Benidorm.

Ya esa la "ciudad paraíso", por sus playas, planes de fiesta y alojamientos económicos para los británicos, porque aquí, todo está pensado para ellos. Por ejemplo, Equipo de Investigación ha descubierto que ir de viaje a Benidorm, durante todo una semana, con el vuelo y el hotel o apartamento incluidos, para una persona de Inglaterra supone pagar menos de 500 euros. Algo impensable para el turismo nacional.

500 euros, y en temporada alta en plena costa de la Comunidad Valenciana, en el mar Mediterráneo. "Me parecen ofertas que no sé de dónde pueden venir o no sé el tipo de negociación que pueden tener los turoperadores". Así responde un experto en turismo al que hemos preguntado por los precios de estas ofertas vacacionales. "Es otro tipo de turista británico. Benidorm es una plaza grande, aloja muchísima gente y puede haber de todo".

Por ello, de los 49 aeropuertos que existen en todo el Reino Unido, hasta 21 tienen conexión directa con Alicante. Es más, al día, salen 80 aviones que aterrizan cargados de británicos con un mismo destino. Pasar sus vacaciones de playa, fiesta y borrachera en Benidorm, el antiguo destino preferido de las personas de más edad en nuestro país.

Preguntamos a un grupo de turistas que acaban de llegar desde Inglaterra. Queremos saber por qué eligen Benidorm y no otro destino y su respuesta es sincera y clara: quieren salir de fiesta y sentirse seguras. "Tiene muy buena reputación. Somos cuatro chicas juntas y estamos celebrando todas nuestros cumpleaños". Y tienen pensado gastarse unos 300 euros, teniendo ya "media pensión en el hotel".

Y es que, para muchos, viajar a Benidorm es más barato que incluso quedarse en casa. Tanto que el 34% de los turistas que recibe Benidorm, cada año, son británicos.

Además, de vuelos y los alojamientos baratos, cuando llegan se encuentran con una ciudad pensada para ellos, donde todos los carteles y publicidades están en inglés antes que en castellano. Miremos, donde miremos, vemos carteles que rezan "Pub Benirdorm", "Supermarket" o "Happy Hour". Una oferta completa diseñada para turistas.