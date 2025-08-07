El municipio de Teba (Málaga) busca a un pirómano que habría originado seis incendios: "Lo están haciendo a propósito"

Los detalles Desde el Ayuntamiento explican que tienen un sospechoso localizado ya que la Guardia Civil se hizo con una serie de grabaciones de las zonas quemadas en las que aparecía el presunto autor de los hechos.

En las últimas semanas, el municipio de Teba, en Málaga, ha registrado seis incendios que han despertado sospechas de que podrían ser intencionados. El Ayuntamiento ha identificado a un sospechoso gracias a grabaciones obtenidas por la Guardia Civil, donde se observa al presunto autor accediendo y prendiendo fuego en las áreas afectadas. Aunque los núcleos urbanos no han sido directamente afectados, las zonas circundantes han perdido toda su vegetación. Los vecinos creen que los incendios son provocados. Para reforzar la seguridad y recuperar la tranquilidad, el Ayuntamiento ha instalado cámaras de vigilancia en las calles.

El municipio de Teba, Málaga, ha sufrido en las últimas semanas un total de seis incendios. Continuidad que ha levantado las sospechas de que estos podrían haber sido provocados e intencionados.

Desde el Ayuntamiento sostienen que cuentan con un sospechoso localizado ya que la Guardia Civil se hizo con una serie de grabaciones de las zonas quemadas en las que aparecía el presunto autor de los hechos, un pirómano.

"Tenemos vídeos concretos de cómo se accede a los lugares que son incendiados e incluso de cómo les prende fuego", asegura Cristóbal Corral, alcalde de la localidad malagueña.

Los núcleos urbanos no se han visto directamente afectados por las llamas, pero sus alrededores sí, donde ya no existe vegetación alguna. Para los vecinos de la zona lo ocurrido no es casualidad: "Esto lo están haciendo a propósito, pero una persona no puede con un pueblo, por mucho que quiera".

Para aumentar la vigilancia, el Ayuntamiento ha instalado cámaras por las calles con el objetivo de "volver a la normalidad" en un municipio en el que la "tranquilidad" ha sido siempre protagonista.