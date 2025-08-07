Pedradas y amenazas: así fue el violento recibimiento a Equipo de Investigación en el barrio San Lázaro

"¡No me ha dado de milagro!", exclama un reportero al esquivar una pedrada en San Lázaro. Así arranca 'Millonarios sin blanca', el reportaje de Equipo de Investigación sobre narcotráfico y blanqueo.

Pedradas, amenazas y cámaras encendidas. Así comenzó la visita de Equipo de Investigación al barrio de San Lázaro, en Plasencia (Cáceres), uno de los escenarios protagonistas del reportaje 'Millonarios sin blanca', que laSexta volvió a emitir.

El programa retrata cómo funcionaba una poderosa red de blanqueo de capitales disfrazada de pobreza. Pero las cámaras no solo registraron cifras y nombres: también grabaron la hostilidad con la que fueron recibidos en este barrio marginal, donde la Policía les recomendó mantenerse agrupados y alerta.

"Nos quieren fuera del barrio", alerta Glòria Serra. "Nos reciben a pedradas y los adultos utilizan a los niños para evitar denuncias".

Las imágenes lo confirman: vecinos hostiles, insultos, amenazas y piedras lanzadas contra el equipo. Cuatro clanes familiares controlan el tráfico de heroína y cocaína en esta zona marginal, donde Policía Nacional y Guardia Civil realizan hasta cinco redadas al año. Aun así, el barrio sigue blindado.

"Ve por donde quieras, pero a mí no me grabes", lanza uno de los residentes, mientras los agentes recomiendan a los periodistas no separarse. La ley, en San Lázaro, entra con chaleco.

