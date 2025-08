La inmobiliaria causante de la gentrificación de Puerta del Ángel habla en Equipo de Investigación: "Peleamos con una vieja loca en un edificio"

Un reportero de Equipo de Investigación contactaba de manera telefónica con uno de los dueños de Madly, la promotora a la que muchos expertos señalan como la responsable de la gentrificación en Puerta del Ángel de Madrid, un barrio tradicionalmente obrero.

"¿Están expulsando a los vecinos del barrio?", preguntaba directamente el redactor. "No, nosotros no hemos hecho eso. Hemos hecho muchas cosas buenas. Edificios que estaban abandonados llenos de ratas, cucarachas y palomas, ahora son edificios dignos y agradables", defendía.

Sin embargo, él define su "experiencia" como "increíblemente desagradable". "Me he peleado con todo el mundo. Me tuve que pelear con una vieja en un edificio. Una mujer que estaba loca. ¿Sabes cómo salió esa mujer de ese edificio? Le compramos un piso", explicaba.

El periodista no dudaba en señalar que con esa afirmación estaba reconociendo que estaban "echando de sus casas a los vecinos de toda la vida". "Tampoco veo un problema con eso, sinceramente. Es el círculo de la vida", respondía.

