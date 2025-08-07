Lista de nominados al Balón de Oro 2025: Lamine Yamal, Dembélé y Mbappé, los favoritos

Ya es oficial la lista de candidatos al Balón de Oro: cuatro futbolistas del Barça y tres del Real Madrid.

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, tres de los grandes favoritos al Balón de Oro, lideran la lista de nominados que ya se ha hecho oficial este jueves. Cuatro del FC Barcelona y tres del Real Madrid en una lista que claramente lidera el Paris Saint-Germain.

Los primeros nombres de la lista fueron Jude Bellingham, Dembélé, Donnarumma, Doué, Dumfries, Guirassy, Gyokeres, Erling Haaland, Acharaf Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, Mac Allister, Lautaro Martínez y Kylian Mbappé.

Los jugadores que completaron la lista fueron McTominay, Nuno Mendes, Joao Neves, Olise, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Declan Rice, Fabián Ruiz, Mohamed Salah, Virgil Van Dijk, Vinicius, Vitinha, Wirtz y Lamine Yamal.

El ganador se conocerá el próximo 22 de septiembre en una gala que se celebrará en la ciudad de París.

Seis españolas

Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Esther González, Patri Guijarro, Claudia Pina y Alexia Putellas son las futbolistas españolas que están nominadas al Balón de Oro.