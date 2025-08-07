El vídeo del robo del reloj a Santiago Calatrava en plena calle: así consiguió recuperarlo en minutos

El contexto Fuentes cercanas no descartan la posibilidad de que pueda haber sido un robo encargado por una tercera persona, porque el ladrón recibió llamadas con prefijo suizo, país de residencia de Calatrava, mientras estaba siendo detenido por la Policía.

El arquitecto Santiago Calatrava sufrió un intento de robo de su reloj suizo valorado en más de 100.000 euros la pasada noche del miércoles. Mientras estaba esperando un taxi junto a su yerno, en Ciutat Vella, por el Pont de Fusta, en Valencia, un joven de 27 años le dio un empujón para desequilibrarlo y aprovechó a arrancarle el reloj de la muñeca.

En el vídeo se puede apreciar cómo, quien parece ser el yerno, reduce al ladrón para su posterior detención. El joven estaba tumbado en el suelo rodeado de unas seis personas que esperan a que la situación se resolviera. Finalmente, gracias a la actuación de su familiar y a la presunta colaboración de las personas que ayudaban a tener vigilado al autor, Calatrava pudo recuperar su reloj.

Por suerte, todo quedó en un susto, porque pudo recuperar la joya gracias a que su yerno corrió detrás del ladrón y consiguió retenerlo. El robo ocurrió sobre las 20.30 horas de este miércoles, en mitad del Pont de Fusta. Después de un rato, un agente de paisano de la Policía Autonómica y efectivos de la Policía Local, llegaron al lugar donde ocurrió todo y arrestaron rápidamente al ladrón.

Fuentes de Las Provincias no descartan la posibilidad de que se trate de un robo encargado, pues el ladrón recibió una llamada con prefijo suizo, país donde reside Calatrava, en el momento de la detención. Las autoridades investigan lo ocurrido, por si el autor del robo contaba con información sobre los movimientos de Calatrava.