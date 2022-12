El 13 de enero Esther López desaparece en Traspinedo, Valladolid y cuatro días después se convoca la primera batida para buscar a la joven, como recordó Equipo de Investigación en un programa de octubre que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Un total de 600 voluntarios rastrean un perímetro de 400 hectáreas en un intento desesperado por localizar a Esther López. Inés, su hermana, recuerda cómo siempre estaba pegada al móvil: "Era algo que mis padres repetían continuamente y ellos, en el momento en el que se desconectó, sintieron que algo se giró".

Rastrean la urbanización 'Parque Romeral', donde reside su amigo Óscar y el restaurante 'La Maña', próximo a la vivienda de Carolo.

"Conociendo la zona como la conocemos, hicimos una batida por nuestra cuenta y apareció Carolo. Vino él a hablarnos y dijo que se había movido él también por su cuenta, se le veía preocupado. Justo después apareció Óscar con su coche dirección Valladolid, tenía una actitud más nerviosa y mantenía mucha distancia. "¿Cómo vas a dejarla ahí a las 3 de la mañana? Ahí no se deja a nadie, ni a un perro", relata Roberto, primo de Esther López.

La Guardia Civil vigila las conversaciones de Óscar y Carolo y consigue audios a los que ha podido acceder Equipo de Investigación. "Dios quiera que esté borracha perdida por ahí haciendo el gilipollas. Es para darle una hostia si es verdad [...] No sé, tío, porque ayer toda la noche sin dormir, esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar. Después de eso me ha llamado el Ramón diciendo que había hablado con ella por la mañana. Muy raro todo, yo qué sé", se escucha decir a Carolo.

Un tercer hombre, El Ramón, asegura a Carolo que ha hablado con Esther López después de su desaparición.

Finalmente, tras días de agónica búsqueda, el cadáver de Esther López es encontrado por un senderista el 5 de febrero.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de octubre que laSexta vuelve a emitir este viernes.