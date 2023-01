La casa de León XIII es el escenario del crimen de Marta del Castillo, pero también el posible móvil al que se aferra la familia de la joven asesinada. Aquella noche de enero, una amiga de la madre de Marta acudió en busca de Carcaño. Le llamó antes por teléfono, y se lo cogió su hermano Francisco Javier.

"Le digo 'tu hermano se supone que ha dejado a una cría a las 21:30 en una cristalería al lado de su casa, pero la cría no ha aparecido' y me dice 'hace muchísimo tiempo que no se nada de mi hermano'", explicó Susana García a Equipo de Investigación.

Al llegar, llamó al telefonillo y le abrió el portal, aunque Francisco Javier la recibió en la puerta de la vivienda. "Nos acercamos a él, le preguntamos que si estaba en casa Miguel Carcaño porque estaba la moto fuera y nos dijo 'sí, pasad'. Allí la conversación con Miguel fue mínima, decía que la había dejado allí mirando para abajo", aseguró a Equipo de Investigación.

Entonces, indicó, le interrumpió el propio Francisco Javier contradiciéndose: "Dijo 'sí, sí, les he visto. Miguel ha venido con Marta a recoger unos CD's. Después se ha ido con ella'. Le pregunté si había visto a los dos y me dijo que sí, entonces le pregunté por qué me había dicho que no conocía a Marta y que hacía tiempo que no veía a su hermano". Entonces, ha explicado, fue cuando comenzó a darse cuenta de los detalles.