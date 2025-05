La confesión de 'la reina de la coca' a un policía: "No podía dejar de traficar porque debía dinero a un cártel colombiano"

Un policía desvelaba en este reportaje de Equipo de Investigación de 2015 el motivo principal por el que Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca', no podía dejar de traficar: tenía miedo.

Tras su paso por la cárcel, Ana María Cameno, más conocida como 'la reina de la coca', reorganiza su negocio de narcotráfico en tiempo récord. No podía parar: tenía miedo. Así se lo confesaba a un policía. "Decía que ella tenía que seguir haciendo esta actividad, que no podía dejarlo, no podía dejar de traficar", explicaba este oficial del grupo 32 de la UDYCO (Brigada Central de Estupefacientes) en este reportaje de Equipo de Investigación de 2015.

"Según dice ella, debía dinero a un cártel colombiano que le estaba metiendo presión. Entonces, tenía que sacar dinero como fuera de una manera rápida", contaba. La deuda provenía de los 236 kg de clorhidrato de cocaína que se incautaron en la Operación Colapso.

Tampoco podía contar con los 2 millones de euros en efectivo que ganó traficando, intervenidos también por la Policía. "Debe 5 millones de euros que todavía no ha pagado a los cárteles", destaca Glòria Serra en el programa.

Ana María pidió ayuda para recaudar el dinero, pero todos sus socios le dieron la espalda.

*Ana María Cameno, la 'reina de la coca', ha sido condenada a 16 años de cárcel y una multa de 21 millones de euros por la audiencia nacional en septiembre de 2022. Graziano Molón y su mujer han sido condenados a 9 años de cárcel, José Ramón Mora a 9 años y medio y José Miguel Artiles a 4 años de prisión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 de laSexta.

