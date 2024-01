La modelo colombiana Catalina Maya relata en Equipo de Investigación su experiencia usando Ozempic, una droga inyectable para la diabetes, para bajar de peso. Según explica, comenzó a consumirlo hace dos años, después de que un endocrino se lo recomendara: "En ese momento yo las he empezado a buscar en Colombia, porque en Colombia se venden sin prescripción médica y eran supremamente baratas", cuenta.

"En dos semanas bajé casi nueve kilos", relata Catalina, que admite usar este fármaco "regularmente": "Siempre tengo una ahí guardadita en la nevera de mi casa". "Cuando veo que de pronto me he subido una o dos libras, la he vuelto a usar. Una vez al mes me pongo una dosis", reconoce.

Según detalla, actualmente pesa 53 kilos, pero antes "estaba en casi 61 kilos". "Estoy en el peso que siempre he querido estar", asegura la modelo, que sostiene que, como ella, mucha gente utiliza este fármaco a pesar de estar ya delgada y no necesitarlo. Puedes escuchar su testimonio completo en el vídeo.