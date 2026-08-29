La confesión de un hombre detenido 14 veces en la Cañada Real: "Casa que saben que vende droga, casa que derriban"

En este reportaje de 2018, Equipo de Investigación se adentra en la Cañada Real, uno de los principales focos de distribución de heroína en España, y habla con un hombre que conoce de primera mano el negocio de la droga.

Después de visitar varios narcopisos, Equipo de Investigación se desplaza hasta el asentamiento ilegal de la Cañada Real, donde encuentra a un antiguo vendedor de droga que todavía vive en una de las pocas viviendas que permanecen en pie. El hombre explica que las casas relacionadas con la venta de estupefacientes terminan siendo derribadas: "Todas las casas derribadas son por venta de droga, casa que saben que se vende droga, casa que derriban". Él mismo lo vivió en primera persona después de que los agentes registraran su vivienda al sospechar que traficaba.

Ante las cámaras, reconoce que efectivamente vendía droga y recuerda cómo una operación acabó con él y su mujer detenidos y con unos 60 gramos de heroína y cocaína incautados en su casa. Pasó 17 meses entre rejas y asegura que durante aquella etapa llegó a manejar "mucho dinero, joyas, diamantes, coches muy buenos...". Sin embargo, cuando el reportero intenta averiguar de dónde llegaba la heroína hasta la Cañada Real, el hombre prefiere guardar silencio:"No puedo contestarte, ni lo sé ni quiero saberlo para no meterme en problemas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Narcopisos' atresplayer.com.

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