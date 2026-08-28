Una consumidora de droga en la Cañada Real alerta sobre el fentanilo: "En un año he perdido lo que no he perdido en 20 años"

Equipo de Investigación se desplazó hasta el Sector 6 de la Cañada Real en Madrid para recoger el testimonio de una consumidora de fentanilo que aseguró que hace años "que la droga ya no es lo que era".

Un estudio realizado por dos hospitales de Barcelona detectó fentanilo en el 8 % de las muestras de orina de cerca de 200 consumidores. Ante estos datos, Equipo de Investigación se trasladó hasta uno de los puntos más degradados de Madrid para comprobar si este potente opioide también estaba presente en las sustancias que se venden en la calle.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, los reporteros hablan con una consumidora habitual de cocaína y heroína que asegura que la droga lleva años adulterándose con fentanilo porque es más barato. "Hace años que la droga ya no es lo que era", afirma la mujer, que sostiene que incluso se llega a vender fentanilo "como si fuera heroína". "En un año he perdido lo que no he perdido en veinte", declaró antes las cámaras de laSexta.

Para comprobar sus sospechas, la mujer accede a conseguir una muestra de la droga que después será analizada en un laboratorio. Apenas diez minutos después regresa con ella. "Van de las dos cosas: base y heroína. Alguna de las dos contiene fentanilo seguro", aseguró a Equipo de Investigación.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.