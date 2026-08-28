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Dos adictas al fentanilo cuentan su infierno a Equipo de Investigación: "He sufrido más de 30 sobredosis"

El fentanilo se ha convertido en una de las grandes crisis de salud y drogas de Estados Unidos. Equipo de Investigación se adentró en este reportaje en las zonas más golpeadas por esta sustancia.

Dos adictas al fentanilo cuentan su infierno a Equipo de Investigación: "He sufrido más de 30 sobredosis"

En Estados Unidos, para muchas personas con adicción, las ONG se han convertido en su última red de apoyo. Equipo de Investigación acompaña en este reportaje a David Carr, fundador de 'Recovery Done Simple', una organización que cada sábado recorre las zonas más afectadas por el fentanilo para repartir comida, ropa y productos de higiene. Él mismo fue adicto y creó la asociación después de salir de prisión en 2017. Ahora intenta ayudar a quienes han quedado atrapados en la droga.

En la llamada 'zona cero', las sobredosis forman parte del día a día y la policía se enfrenta constantemente a situaciones relacionadas con el consumo.

Equipo de Investigación también habla con varios consumidores para conocer cómo han llegado hasta la droga y hasta dónde son capaces de llegar para conseguir una dosis. Uno de ellos asegura que obtiene dinero inyectando fentanilo en el cuello a otras personas. "Mucha gente tiene las venas reventadas y no la pueden usar ellos mismos, y tienen miedo a engancharse en el cuello y pagan a la gente para hacer eso", cuenta un miembro de la asociación.

Entre los testimonios está el de Jennifer, que asegura que comenzó a consumir después de sufrir una violación y tener problemas para dormir. Tras cinco años enganchada al fentanilo, cuenta que ha tenido que ser reanimada "tres veces" y que ahora se prostituye para poder pagar las dosis. Otra mujer explica que ha tenido "30 sobredosis" por el fentanilo, que empezó a consumir porque se lo prescribió su médico tras ser disparada dos veces.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.

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