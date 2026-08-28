Un exadicto al fentanilo cuenta su infierno: "Había noches en las que me tomaba casi una caja"

Equipo de Investigación recoge los testimonios de Albert e Ynma, dos pacientes que comenzaron a tomar este potente opioide bajo tratamiento médico y pasaron de necesitarlo para aliviar el dolor a no poder dejarlo.

España se encuentra entre los países con mayor consumo de fentanilo por vía médica. Así lo recogía Equipo de Investigación en este reportaje que se vuelve a emitir esta noche. Se trata de un medicamento se prescribe a pacientes con cáncer o con dolores crónicos muy intensos y existen distintos formatos, desde los parches de liberación prolongada hasta otros de liberación inmediata, cuyos efectos comienzan prácticamente al instante.

Uno de los pacientes entrevistados por el programa es Albert Puñet, que sufrió una lesión medular tras un accidente de moto y padece un intenso dolor. La primera vez que tomó fentanilo ni siquiera sabía que lo estaba tomando: eran unas piruletas de sabor fresa que, según recuerda, "me calmaron completamente el dolor". Días después, los médicos añadieron los parches y ahí sí le explicaron que se trataba de fentanilo.

También está el caso de Ynma Fernández, que sufrió un linfoma de Hodgkin y quedó con un fuerte dolor lumbar crónico. Su hematólogo le propuso utilizar parches de fentanilo y la experiencia fue radical: "Era lo mejor que yo había probado, porque no solo desaparecía el dolor, es que no me cansaba".

Puedes escuchar los dos testimonios en el vídeo sobre estas líneas.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.