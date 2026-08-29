La violenta reacción de un vecino con laSexta tras ser preguntado por los clanes de la droga: "Te voy a tirar el martillo"

En 2018, laSexta se adentró en el asentamiento de Chinchón donde se habían instalado varios clanes procedentes de la Cañada Real. Una investigación que terminó subiendo de tono cuando uno de los vecinos amenazó al reportero por intentar averiguar su pasado.

Equipo de Investigación se desplazó hasta Chinchón para investigar la llegada de varios históricos clanes de la droga de la Cañada Real a un asentamiento ilegal. Allí, algunos vecinos negaban cualquier relación con el tráfico de estupefacientes y aseguraban que "no nos dedicamos a las drogas". Pero las preguntas del reportero sobre el origen de algunos de los residentes comenzaron a generar tensión.

La situación terminó de complicarse cuando uno de los hombres se encaró con el periodista y le acusó de ser un "chivato". Instantes después llegó la amenaza: "Te voy a tirar el martillo desde aquí a la cabeza". "No, hombre, no se ponga así, solo queremos hablar con usted", respondió el reportero, tratando de rebajar la tensión.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Narcopisos' atresplayer.com.

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