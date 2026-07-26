El propietario de un supuesto bar ilegal de la Cañada Real, a Equipo de Investigación: "He llegado a tener un club de alterne aquí"

Un programa de Equipo de Investigación emitido en 2021 recorrió la Cañada Real para analizar su economía sumergida y habló con el propietario de un supuesto bar ilegal, que reconoció haber tenido un club de alterne en la zona.

La economía sumergida ocupó un lugar destacado en este programa de Equipo de Investigación emitido en 2021 sobre la Cañada Real. El reportaje recorrió los 14 kilómetros del asentamiento y contabilizó cerca de 200 negocios, entre chatarrerías, carpinterías, tiendas de ultramarinos, talleres mecánicos y varios bares.

Las cámaras del programa entraron en uno de esos establecimientos, donde les recibió su propietario, Juanjo Escribano, quien aparte de habitar la Cañada Real, había montado su propio negocio... aunque él mismo intentaba desmentir esta información: "Esto podría ser un bar. Aquí yo podría tener una actividad económica. En este caso, no tengo actividad económica sobre este local", afirmaba, pese a tener bebidas y barriles de cerveza a su espalda. Según mostró el programa, la única licencia del establecimiento correspondía a las máquinas tragaperras.

Durante la entrevista, Escribano aseguró que desarrollaba otras actividades. "Tengo otros negocios: recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible", explicó.

Asimismo, reconoció que algunos de esos negocios habían sido considerados ilegales. "He tenido una explotación porcina y también un club de alterne en la zona".

El propietario también hizo referencia a otras denuncias relacionadas con su actividad. "Yo no considero nada ilegal. Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones", sostuvo. Además, según su propio testimonio, había sido quien realizó los enganches a la red eléctrica para muchos vecinos tres décadas antes, una actuación por la que también fue denunciado.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2021 de Equipo de Investigación.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el tesoro de la Cañada en atresplayer.com

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