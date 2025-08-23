La confesión de una compradora de devoluciones de Amazon a Equipo de Investigación: "Un camión que valía 100.000 lo compraba a 7.000"

¿Dónde van a parar los productos que devolvemos a Amazon? En 2022, Equipo de Investigación localizaba a una compradora de devoluciones de la plataforma, quien explicaba cómo funcionan las subastas.

Compran devoluciones por toneladas y las venden por tráileres. Así funcionan las empresas compradoras de devoluciones de Amazon en España. En nuestro país se puede pujar hasta por 11 camiones al mismo tiempo en estas subastas exclusivas que se organizan para empresas y autónomos.

Equipo de Investigación contactaba en 2022 con May Martínez. la mayor compradora de devoluciones de la península, quien advertía también del riesgo de estas prácticas. "No hay garantías de nada de lo que estás comprando. No puedes reclamarles". Gran parte de lo que compra lo vende en Sudamérica, ya que allí "no tienen acceso a productos que aquí tenemos acceso de manera habitual".

"Antes sí que era rentable, porque antes funcionaba un 50 o 60% del contenido y ahora, a lo mejor solo funciona el 10%", reconocía. El motivo, apuntaba, era que cada vez más gente es consciente de este negocio y es más difícil obtener chollos.

Pero eso sí, también hubo tiempos mejores: "Yo he llegado a comprar camiones al 7% de su valor. Un camión que valía 100.000 euros lo compraba a 7.000 y lo he podido vender por 10.000".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 de laSexta.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.