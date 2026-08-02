Cobraba 4,50 euros por un vaso de agua del grifo: así se justificaba este hostelero ante Equipo de Investigación

Un restaurante de Pedraza estuvo en el centro de la polémica en 2023 después de que varios clientes denunciaran el cobro de 4,50 euros por un vaso de agua del grifo. Equipo de Investigación analizaba el caso.

En 2023, Equipo de Investigación ponía el foco en una práctica que había generado indignación entre algunos clientes de un restaurante de Pedraza (Segovia). El establecimiento se encontraba en el centro de las críticas después de que varios consumidores denunciaran que se les había cobrado 4,50 euros por un vaso de agua del grifo.

Las quejas no tardaban en hacerse públicas y algunos usuarios trasladaban su malestar a través de internet, donde calificaban la cantidad de abusiva. Ante la polémica, el propietario del local defendía su actuación ante los reporteros del programa y aseguraba que ese importe no se había llegado a cobrar, aunque reconocía que sí aparecía indicado en la carta.

Durante la conversación con el hostelero, la redactora le planteaba el malestar generado entre los clientes: "Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas". El dueño respondía: "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".

El responsable del restaurante argumentaba que su intención no era cobrar por el agua del grifo, sino evitar que los clientes la solicitaran. Para justificar su postura, explicaba que él mismo no consumía el agua de la localidad: "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien", aseguraba.

La polémica acababa provocando una inspección en el establecimiento después de una reclamación. El propietario explicaba que, tras recibir instrucciones de Turismo, decidió modificar la información que aparecía en la carta: "Quitado está".

En aquel momento, el restaurante había sustituido esa referencia por otra opción: "Agua km.0 filtrada y embotellada en casa". El hostelero explicaba que el producto pasaba por un proceso de filtrado y lo definía como agua "microfiltrada": "Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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