Así defiende el dueño de un restaurante de Pedraza cobrar el agua del grifo: "Es una forma de disuadir a la gente"

Así se defendía el dueño de un restaurante que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo a sus clientes a 4,50 euros: "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".

En 2023 Equipo de Investigación se trasladó hastaPedraza, en Segovia, para entrevistar al dueño de un restaurante que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo a sus clientes a 4,50 euros. Sin embargo, a pesar de que muchos consumidores lo habían denunciado a través de internet, el hombre aseguró que "nunca se cobró". Eso sí, el hostelero reconoció a los reporteros que en la carta del local sí que aparecía el precio.

"Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas", preguntó la redactora al hostelero, que se defendió así en el vídeo: "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida". Además, él aseguraba que desaconsejaba consumir agua del grifo en esta localidad: "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien".

Por otro lado, el hombre se defendió asegurando que había hecho lo que le habían dicho: "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está". Y es que ofertaba en su carta "agua km.0 filtrada y embotellada en casa" y explicaba que estaba "microfiltrada": "Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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