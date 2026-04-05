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Así defiende el dueño de un restaurante de Pedraza cobrar el agua del grifo: "Es una forma de disuadir a la gente"

Así se defendía el dueño de un restaurante que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo a sus clientes a 4,50 euros: "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".

Así defiende el dueño de un restaurante de Pedraza cobrar el agua del grifo: "Es una forma de disuadir a la gente"

En 2023 Equipo de Investigación se trasladó hastaPedraza, en Segovia, para entrevistar al dueño de un restaurante que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo a sus clientes a 4,50 euros. Sin embargo, a pesar de que muchos consumidores lo habían denunciado a través de internet, el hombre aseguró que "nunca se cobró". Eso sí, el hostelero reconoció a los reporteros que en la carta del local sí que aparecía el precio.

"Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas", preguntó la redactora al hostelero, que se defendió así en el vídeo: "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida". Además, él aseguraba que desaconsejaba consumir agua del grifo en esta localidad: "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien".

Por otro lado, el hombre se defendió asegurando que había hecho lo que le habían dicho: "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está". Y es que ofertaba en su carta "agua km.0 filtrada y embotellada en casa" y explicaba que estaba "microfiltrada": "Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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