Equipo de Investigación destapa la trampa de un beach club de Ibiza: "Obligan a consumir 500 euros"

Equipo de Investigación destapaba en 2023 cómo algunos beach club de Ibiza imponían condiciones alejadas de la normativa municipal para alquilar hamacas, con reservas prohibidas, consumos mínimos exagerados y precios desmesurados.

Los tradicionales chiringuitos de playa han evolucionado en los últimos años hasta convertirse en exclusivos beach club, especialmente en destinos turísticos como Ibiza. Estos establecimientos, frecuentados por rostros conocidos y clientes con alto poder adquisitivo, han transformado las tumbonas y cócteles en un negocio de lujo. Equipo de Investigación analizaba en 2023 si algunos de estos locales cumplían con la normativa municipal que regula el alquiler de hamacas.

"Cada cuatro años, el Ayuntamiento hace una subasta y los que nos dedicamos a ello nos presentamos", explicaba un ibicenco, fundador del primer beach club de la zona, abierto en 1988. El ticket medio por comer ahí era de 60 euros. El café con leche costaba cuatro euros. "Precios de playa", se justificaba.

El Consistorio establecía que las hamacas debían alquilarse por 10 euros, pero varias asociaciones de vecinos denunciaban que algunos negocios no respetaban esta norma. Desde hacía 34 años tenían la concesión del Ayuntamiento para alquilarlas.

Una asociación de vecinos se puso en contacto con el programa de laSexta para denunciar que no se cumplían estas tarifas. Para comprobarlo, una reportera de Equipo de Investigación acudía a uno de los beach club más conocidos de Ibiza, uno de los locales más solicitados de la isla y frecuentado por futbolistas y actores famosos. Allí, el camarero situado en la entrada aseguraba a los clientes que todas las hamacas de la playa estaban reservadas.

Sin embargo, la normativa municipal prohibía reservar más del 20% de las hamacas disponibles. Además, el trabajador explicaba que para ocupar una de las tumbonas del establecimiento era necesario asumir un consumo mínimo de 500 euros, a lo que se sumaban otros 100 euros por el alquiler de la hamaca durante el día.

Una práctica que, según la normativa vigente, también era ilegal, ya que los establecimientos no podían imponer un consumo mínimo obligatorio a sus clientes. De esta forma, pasar una jornada en una de las camas grandes del beach club podía alcanzar un coste mínimo de 600 euros.

Tras conocer las condiciones, la reportera intentaba hablar con la responsable del local para conocer su versión. "Hemos visto que en la web cobran 10 euros por hamaca más 20 euros de servicios extra..", explicaba la periodista antes de que la encargada se escabullera sin responder.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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