Una mujer relata en un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir, cómo un estafador del amor logró ganarse su confianza hasta hacerle pensar que era el hombre de su vida.

Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a pedirle dinero. Este estafador le pidió que confiese en él y que le ayudase. "Me dijo que si le podía dejar 1.200 euros para traer sus pertenencias desde Turquía a España", recuerda la mujer.

En esta ocasión, ella accedió a ayudarle, pero la mercancía "supuestamente llega a Francia". Entonces, vuelve a pedirle 3.500 euros, argumentando que por lo visto no pesaba lo que estaba declarado que tenía que pesar.

"Hasta ahí no sospechaba nada raro, pero pasan dos días y me vuelve a pedir más dinero. Me llegó a pedir que vendiera mi coche y mi casa", explica. De hecho, señala que llegó a decirle que si no pagaba dicha cantidad, "se suicidaba". Finalmente, la víctima descubrió a través de Facebook que todo se trataba de una mentira.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta vuelve a emitir este domingo.