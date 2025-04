El CEO de un supermercado desvela cómo planifican su estrategia de precios: "¿No me compras fruta? pues descuentos a cuchillo"

Cada vez se consumen más legumbres en conserva y el tamaño de los huevos es más pequeño. Además, se compran más productos de más marca blanca que nunca debido al aumento de los precios. Equipo de Investigación se traslaba hasta un supermercado de Granada para conocer sus planes ante estos hechos.

El programa fue testigo de la reunión entre el director general de la pequeña cadena de supermercados' Tu Súper', Rubén Navarro, y un notario. La visita tenía como objetivo firmar un compromiso de congelar el precio 137 productos, considerados como básicos en la cesta de la compra, y que iba a ser el supermercado el que asumiría el posible aumento del precio de los mismos sin repercutir la subida a sus clientes.

El director, además, también mostraba al programa cómo deciden la estrategia de precios. Navarro exponía que habían detectado un aumento de un 10% de las ventas fidelizadas pero, para llevar a cabo esa estrategia para aumentar sus ventas, revisan qué productos no compran sus clientes habituales: "Si tú hay algo que no me estás comprando, me lo estás cantando y entonces yo te puedo atacar a nivel oferta", explicaba.

Navarro ponía como ejemplo que si un cliente habitual no compraba fruta en su establecimiento aumentaba los descuentos en ese tipo de productos. "Oye, ¿tú no me compras fruta? pues ponemos la fruta con descuentos a cuchillo", relataba. En cuanto a su política de congelación de precios, el director general indicaba que habían llegado a un acuerdo con 40 de sus 400 proveedores.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de abril de 2023.