De abordar a mujeres por la calle y besarlas sin consentimiento a 'mentorías' de 3.000 euros: así es el negocio de 'seducción' de Álvaro Reyes

Álvaro Reyes, el polémico youtuber que se hizo viral por sus 'cursos' en los que enseñaba a ligar y donde abordaba a mujeres en la calle e incluso las besaba sin consentimiento, defiende que no hay que pedir permiso "siempre que lo hagas con respeto y amor".

Hace más de una década se hizo viral un curso para aprender a ligar. Un guion para entrar en una discoteca como un macho alfa. Su autor: Álvaro Reyes. Sin embargo, el método no se quedó en la teoría y el youtuber comenzó a grabarse abordando a mujeres por la calle con los que, según él enseñaba a besar a desconocidas a miles de suscriptores.

Según explica Silvia Díaz, investigadora de Culturas Digitales y Antifeminismo en el CSIC apunta que "el 'no' de la mujer se suele ver como una pantalla dentro de un videojuego, que tienes que aplicar unas ciertas conductas para que sea un sí y por lo menos se omita el no".

A Reyes le acusan de dar talleres de cómo acosar a mujeres por la calle. Él pide perdón en su redes, pero el modelo ya está en marcha. Hoy, diez años después, Álvaro Reyes, cuyo nombre real es Jeremías Pérez, sigue haciendo negocio.

'Mentorías de 3.000 euros'

Para entrar en sus supuestos 'cursos de seducción', primero hay que rellenar un cuestionario en el que se pregunta por ingresos, gastos en citas o capacidad de inversión. Después suena el teléfono. Un comercial llama y pregunta al reportero del programa por el capital que está dispuesto a invertir, si lo tiene "líquido ahora mismo" y si es él quien toma "las decisiones financieras". No es una charla, es una criba.

La conversación escala y el comercial ofrece una mentoría de 90 días para lograr "muchas citas" a cambio de 3.000 euros, con un pago inicial de 1.500. El precio se dispara y la presión también.

Álvaro Reyes habla con 'Equipo de Investigación'

'Equipo de Investigación' consigue entrevistar a Álvaro Reyes, que evita el término 'seducción' y asegura que su trabajo "está enfocado en la comunicación, la autoestima". Vende que sus clientes tendrán "mucha más confianza que va a poder atraer a su vida a personas que cumplan sus estándares".

Sobre sus vídeos en los que abordaba a mujeres en la calle, e incluso las besaba sin consentimiento, defiende que no hay que pedir permiso "siempre que hagas las cosas con respeto y con amor hacia la otra persona sin necesidad de incomodar".

Además, afirma no arrepentirse de aquellos vídeos porque "en todo momento mi intención ha sido positiva con una función de ayudar" y se justifica diciendo que "si en algún momento he cometido algún error, yo mismo me he disculpado y me he hecho responsable".

Preguntado por el programa a quién ayudaba con el llamado 'beso ciego', admite que "estaba ayudando a mi persona".

