Cao de Benós lanza graves acusaciones contra Interior: "Personas del ministerio me dijeron que iban a por mí por mi ideología"

Es representante no oficial de Corea del Norte en Occidente y también una figura más que polémica en España. Alejandro Cao de Benósarremete en redes sociales cada vez que ve un documental sobre él que no le gusta. Sobre su aparición en el programa 'En Tierra Hostil' no dudó en hablar de "manipulación", tampoco le gustó salir en 'El Infiltrado', a cuyos creadores tachó de haberle difamado y ser unos montajistas.

Muy aficionado al tiro, algo que no duda en mostrar en sus redes sociales, en España ha sido investigado por tráfico de armas, algo por lo que fue detenido y pasó una noche en el calabozo. También ha estado en el punto de mira del FBI por presuntamente ayudar al régimen norcoreano a evadir sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Cuando fue arrestado por la posesión de armas sobre 2016, el español quedó en libertad con la retirada de su pasaporte, algo que le impedía volver a Corea del Norte. "Antes de que la Guardia Civil registrara mi casa ya me dijeron que iban a por mí. Me dijeron personas del Ministerio del Interior que iban a por mí por mi ideología. Es que eso tiene un tramo largo que mucha gente desconoce", aseguraba a Equipo de Investigación tras el suceso. Cao de Benós defiende que tenía armas en su casa porque había recibido "amenazas de muerte, algunas con detalles muy concretos" y además tiene claras las razones de las investigaciones en su contra: hay "una persecución política en su contra".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.