La cámara del establecimiento donde Daniel Sancho alquiló una moto captó su imagen junto a Edwin Arrieta a las 15.18 horas. Una segunda cámara vuelve a filmar a la pareja de amigos, que ha recorrido 12 kilómetros.

Daniel y Edwin se dirigen a un hotel de lujo. No es el mismo en el que se hospeda Sancho al llegar a la isla. Su nombre es 'Bougain Villas', un complejo con bungalós independientes situado a solo 300 metros de la playa que cuenta con jardín y piscina privada. El cirujano no sospecha que no saldrá con vida del lujoso recinto.

Gema Peñalosa, periodista, explica en Equipo de Investigación que pasan unas cuatro horas. "Estamos hablando de las ocho de la tarde", señala. Se vuelve a ver a Daniel Sancho en una primera salida hacia la playa.

La cámara de un restaurante muy próximo al hotel lo sitúa en este punto a las 19.57 horas. Está solo y camina junto al mar con una bolsa, como puede observarse en el vídeo superior. Allí intenta alquilar una piragua, pero las propietarias del establecimiento se lo desaconsejan porque es tarde.

