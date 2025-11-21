El enorme éxito de un empresario español que lidera una distribuidora de cosmética coreana: "Deberíamos facturar 20 millones de euros este año"

Miguel Ángel Grandía vio la oportunidad antes que nadie en Europa tras una conversación con su mujer en la que esta le habló de una BB cream coreana. Solo en el primer año, su distribuidora "facturó 300.000 euros".

La cosmética que triunfa en Corea viaja miles de kilómetros hasta un almacén que gestiona Miguel Ángel Grandía, el español que vio la oportunidad antes que nadie y ahora lidera la mayor distribuidora de cosmética coreana en Europa. Grandía, CEO de 'Tradegate to Europe', cuenta a Equipo de Investigación que empezó a distribuir cosmética coreana porque su mujer le preguntó en 2011 que si le podía comprar "una BB cream coreana que funcionaba fenomenal y todo el mundo estaba hablando de ella", y que ella no podía comprar porque "no tenía PayPal". "Me metí a bichear un poquito y en un blog creo que era de Vogue había miles de mujeres hablando de esto, y pensé que eso tenía que ser un negocio", relata.

Desde el primer momento, le dijeron que se trataba de una "moda", pero el empresario destaca que ya llevan "15 años con el negocio". "Muy a menudo nos pagan viajes a Corea o el hotel en Corea. Somos compradores, así que quieren gente como nosotros que vayan al país, así que nos pagan el hotel, el viaje y todo", indica el CEO de 'Tradegate to Europe'.

En lo referente a cuál es el volumen de ventas que manejan, Miguel Ángel Grandía señala que este año deberían "terminar sobre los 20 millones de euros". "El primer año hicimos 300.000 euros y cuando empezamos a vender a Europa pasamos a los siete millones", afirma, a lo que apostilla que el "COVID fue duro con el cierre de las tiendas", pero que "desde 2022 la progresión ha sido brutal" y ya han empezado incluso a vender "a Canadá y Arabia Saudí".

