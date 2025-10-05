Un camarero cuenta cómo ha cambiado su vida en Irlanda: de cobrar 2,5 euros la hora a más de 500 a la semana

José Miguel contaba a Equipo de Investigación en 2022 que, pese a tener formación en hostelería, tuvo que abandonar el territorio nacional por la precariedad del sector.

Trabajar en hostelería en España no es fácil y José Miguel lo sabe de primera mano. Este joven camarero decidió irse al extranjero a trabajar después de vivir en primera persona los abusos de un sector que ofrece salarios irrisorios por demasiadas horas de trabajo. El profesional, titulado en la Escuela de Hostelería de Málaga, contaba a Equipo de Investigación en 2022 cuáles fueron los motivos que le llevaron a dejar el país y marcharse a Irlanda.

En un especial sobre hostelería emitido en 2022 en el que se indaga sobre la figura de los listeros, personas que ponen en contacto a camareros y empresarios y que se quedan con parte del sueldo del trabajador, el joven asegura que en España llegó a cobrar 2,5 euros la hora por trabajar. Un sueldo muy alejado de los más de 500 euros semanales que entonces cobraba en un bar en Irlanda. "Unos 2.200 euros al mes", desvela.

La CEO de Arvanjobs, empresa online dedicada a conectar estos perfiles con ofertas de empleo en el extranjero y que les buscas alojamiento además del trabajo, desvela el motivo por el que las empresas extranjeras buscaban trabajadores españoles: "Buscan a gente formada en hostelería, aquí trabajamos con un nivel de estrés y exigencia que en otros países está muy valorado".

Esta empresa envió fuera de España hasta 150 camareros, no cobra nada al candidato y recibe el dinero de la empresa interesada. En Europa existían en 2022 más de 4 millones de ofertas de trabajo para especialistas del sector de la hostelería en Europa. El país con más demanda de camareros, curiosamente, era Irlanda.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

