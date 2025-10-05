El capitán del barco donde se vio a Antonio Anglés por última vez: "Alguien tuvo que dejarle salir"

Kenneth Stevens, capitán del 'City of Plymouth', cuenta los últimos momentos en los que se tiene constancia de lo que hizo el asesino de las niñas de Alcàsser.

De la misteriosa fuga de Antonio Anglés no quedó ni rastro del asesino de las niñas de Alcàsser, pero sí algunos testimonios de las personas que lo vieron por última vez. Entre ellos Kenneth Stevens, capitán del barco 'City of Plymouth' en el que se vio por última vez al criminal fugado.

"Antes de llegar a Dublín fue la última vez que vi a Antonio Anglés. Uno de los miembros de la tripulación le encontró en la cabina de dirección, cerca de la sala de máquinas, y lo trajo hasta mí. No hablaba mucho y creíamos que era portugués porque tenía un pasaporte de Portugal. Estaba callado y bien vestido como un pescador, nada fuera de lo normal. Le encerramos en un cuarto y luego le llevamos a un camarote y le encerramos con llave. Había gente vigilándole, pero se las arregló para salir y escapó en un barco salvavidas hinchable", explicaba a Equipo de Invbestigación en 2018.

"Habría unos siete metros hasta el agua. Esta maniobra la hace durante la noche. Es una locura y arriesgado. Emitimos un mensaje de radio al resto de barcos. Un avión le encontró en la barca hinchable y le subieron de nuevo a bordo. Lo volvimos a meter en el mismo camarote. Cerramos las ventanas y las atrancamos, al igual que con la puerta. Era imposible que él abriese la puerta desde dentro", añadía.

"Cuando llegamos al puerto de Dublín, las autoridades subieron para llevárselo, pero se había ido. La madera seguía en la puerta, así que alguien tuvo que dejarle salir y colocar otra vez la madera. No pudo salir sin ayuda. Después de ello, nos reunieron y nos contaron que lo que había hecho Antonio. Y también me dijo a mí la policía que alguien de la tripulación le había ayudado. No puedo decir de quién sospechaba la policía sin pruebas", concluía.

En 2018 el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja denegó a la familia de Antonio Anglésdeclarar como muerto al autor material del crimen de Alcàsser. Pese a que se piensa que murió cuando huyó de España como polizón, rumbo a Irlanda, la Justicia no da carpetazo. Anglés sigue en busca y captura hasta que prescriban los hechos, el 14 de diciembre de 2029.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.