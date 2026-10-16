Una camarera de piso desvela su 'truco' para que no le quiten las propinas: "En un hotel el que no corre vuela y el que no, navega"

Una camarera de piso habla en Equipo de Investigación sobre el juego subterráneo de las propinas en su hotel y asegura que un cliente dejó 3.500 euros de propina para las camareras de piso y estas recibieron "40 céntimos ese mes".

Equipo de Investigación entrevista a una camarera de piso que lleva 35 años trabajando en hoteles de lujo. Asegura darle instrucciones a más de un cliente sobre dónde le debe dejar la propina para poder recibirla.

De hecho, no revela la ubicación que proporciona a los clientes porque "si no, el que entre antes que yo la va a buscar". "Te vuelves un poco bruja", reconoce.

El motivo de estas precauciones se debe a que, explica, "muchas veces me he encontrado el papel de 'gracias' sin propina": "Yo sé de un cliente que dejó 3.500 euros de propina para las camareras y a las camareras nos dieron 40 céntimos ese mes", afirma.

Ante aquella situación, la camarera de piso fue a personal para decirles que le quitaran esos 40 céntimos de su nómina, porque "no quería las propinas que me dieran en recepción".

También afirma haberlo exigido a la dirección del hotel, incluso haberlo denunciado, pero les "ha salido rana". Por ello, considera que es mejor callarse, porque "en un hotel el que no corre vuela y el que no, navega".

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El negocio de las propinas' en atresplayer.

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