"Me cago en tus muertos": la madre de 'El Patrón', muy violenta con Equipo de Investigación

"Mandáis una mierda", sentenciaba Conchi, alias 'La Latera', cuando un reportero del programa quiso hacer preguntas sobre que la Guardia Civil la colocase a la cabeza de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo.

'La Latera' es madre del conocido narco 'El Patrón' y en 2022 estaba acusada de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En un especial de Equipo de Investigación, los reporteros del programa se ponían en contacto con ella para hablar de las acusaciones en su contra, pero la reacción de Conchi era peor de lo esperado.

"Le quería hacer unas preguntas a raíz de que la Guardia Civil le haya colocado a usted a la cabeza de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo", dijo el reportero provocando la ira de la mujer. "Me cago en tus muertos. Conmigo no tenéis que hablar nada. Cuando tenga que hablar algo, hablo con el juez, que es el que manda. Ustedes mandáis una mierda, ¿vale?", señaló justo antes de colgar el teléfono.

Más tarde, el programa fue testigo de cómo tres patrullas de la Policía Local montaron un control en el principal acceso a Puerto Serrano (Cádiz), tras lo que, casualmente, llegó 'El Piño', el padre de 'El Patrón', líder del clan. La reacción del hombre fue similar. "Tienes una cara de meterte unas pedazo de rayas... no veas el enganche que tienes que tener", espetó a la reportera, a lo que añadió: "Cuando quieras te aviso y te vendo algo".

Así, la periodista le preguntó si entonces el hombre traficaba, a lo que este respondió que en ese momento no, pero reconoció que lo había hecho en el pasado. "Pero yo te vendo. Yo voy ahí a las Tres Mil y vamos a pillar. ¿Quieres que te traiga un gramo? Dame dinero que voy a por él", afirmó el hombre. Unas palabras por las que la Policía le indicó a la reportera que podía denunciar por "injurias".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de enero de 2025 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.