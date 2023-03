En nuestro país se realizan trasplantes capilares desde hace tres décadas. Se considera una cirugía menor ambulatoria. La legislación es la misma que para cualquier centro sanitario privado: no existe un control específico de lo que ocurre dentro de cada clínica, ni tampoco en el quirófano, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Sergio Vañó, jefe de la Unidad de Tricología del Hospital Ramón y Cajal y uno de los doctores de más renombre en el mundo de los injertos capilares, cuenta cómo algunas clínicas han conseguido bajar tanto los precios.

"En el trasplante capilar influyen muchas variables como el material y la experiencia del equipo médico y técnico. Lo ideal es que en una intervención de injerto capilar participe un cirujano, un anestesista, una enfermera y el equipo de técnicos capilares. El precio de tener a seis, siete personas en un quirófano, esos profesionales no van a costar menos de 1.500, 2.000 euros", indica.

El coste de la operación lo encarece también la presencia del médico durante todas las horas de la operación. "¿Si un médico hace cuatro o cinco trasplantes, cómo se divide para estar en todos los quirófanos?", se pregunta Vañó.

Sobre la presencia de anestesistas, aunque no son obligatorios, el médico sí lo ve "muy recomendable" porque "aporta una seguridad extra el saber que si tenemos un mínimo problema vamos a contar con un especialista en anestesiología y reanimación".

Acerca del lugar de la intervención, Vañó subraya que "lo ideal es hacerla en un entorno quirúrgico, equipado" y apunta que "en cada trasplante solo los costes fungibles, los materiales que se tiran, son entre 500 y 700 euros".

En cifras, el médico afirma que "en el coste de una operación de implante capilar estaríamos hablando de rangos de precios de entre 5.000 - 15.000 euros".

"Entre las clínicas que tienen un componente 'low cost' y que trabajan por volumen, en vez de por calidad, hay muchísima competencia. Sin embargo, cada vez somos menos los centros que realizamos trasplantes en condiciones óptimas, aunque sea un poco más costoso", añade.

A la pregunta de cómo puede reconocer una persona una clínica poco profesional, Segio Vañó responde claro: "Si tuviera un problema médico y voy a una clínica y en vez de verme un clínico me ve un comercial que me intente vender una cirugía cuando, a lo mejor, el paciente no es buen candidato, sospecharía".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2021 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.