Así es la "vida de lujo" de los clanes de la Cañada Real tras salir de allí: "La chatarra no da para construirse un Mercedes"

"Esta gente suele comprar en negro, se dedican a lo que se dedican...¡La chatarra no da para construirse una casa, ni para comprar un Mercedes!", cuenta un hombre cerca a otro asentamiento de la Cañada Real.

En un reportaje de Equipo de Investigación en el año 2021, los vecinos del Sector 6 de la Cañada Real avisaron a los reporteros de que "algunos clanes" habían establecido "un nuevo asentamiento a tan solo 26km". En concreto, denunciaban que se encontraba en la zona de Morata de Tajuña y Chinchón.

"Esta gente suele comprar en negro, se dedican a lo que se dedican...¡La chatarra no da para construirse una casa, ni para comprar un Mercedes! Tienen unos niveles impresionantes de lujo y de despilfarro. Esa gente se mueve así", denunció uno de los vecinos de la zona y propietario de terrenos cercanos, quien aseguró que los vecinos "tenían miedo" de ver que "se pudiese convertir en una segunda Cañada Real".

"Esta gente es como el caballo de Atila, donde entran, no dejan nada sano", denunció el hombre en el vídeo principal de esta noticia.

* El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2021 de Equipo de Investigación.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el tesoro de la Cañada en atresplayer.com

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