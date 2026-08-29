Feijóo endurece el tono y usa Ceuta para abrir el curso político mientras los socios de Sánchez señalan la "inacción" del Gobierno

Los detalles La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido al presidente del Gobierno que asuma sus responsabilidades y que no "tire pelotas fuera hacia las comunidades autónomas".

Las críticas al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta provienen no solo del PP, sino también de socios de Pedro Sánchez, quienes señalan la "inacción" del Ejecutivo. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha sido especialmente vocal, acusando al Gobierno de contradicciones internas, como la discrepancia entre Marlaska y Margarita Robles sobre la información del CNI. Aunque Feijóo ha pedido llevar a la directora del CNI al Senado, el PP previamente rechazó esta propuesta. Por su parte, ERC también ha criticado al Gobierno, instando a asumir responsabilidades. El PSOE acusa al PP de intentar prolongar la crisis para obtener beneficios políticos. Este debate marca el inicio de un intenso curso político que culminará en elecciones.

Las críticas al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta no solo llegan desde el PP, sino que también de los socios de Pedro Sánchez señalan la "inacción" del Ejecutivo.

Como es habitual, Alberto Núñez Feijóo lidera los ataques al Gobierno. El líder del PP ha abierto el curso político desde Pontevedra acordándose de "aquellos que no han tenido vacaciones este mes". Año que viene con examen, con elecciones para las que asegura que Génova está "preparada".

Puestas las expectativas, las miras, los actos y, por supuesto, el discurso que pasa indiscutiblemente por Ceuta: "Tienen derecho a saber toda la verdad. Los ministros del Gobierno se contradicen entre ellos".

Hace referencia a que Marlaska volvió a contradecir a Margarita Robles sobre si el Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) tenia o no información previa a la llegada masiva. Por eso el 'popular' ha pedido llevar a la directora del cuerpo al Senado.

Una petición caducada ya que ni 24 horas antes de estas palabras, el PP en la Cámara Alta rechazaba esta propuesta. Por eso ha sido oírlo y al PSOE le ha faltado tiempo para responder: "Una vez más hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres".

Mientras Feijóo continúa la contienda reprochando a los de Sánchez no haber llegado a tiempo, parece que es una línea compartida por los propios socios del Gobierno como Esquerra Republicana.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha culpado de la situación en Ceuta a la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha pedido que asuma sus responsabilidades y no "tire pelotas fuera hacia las comunidades autónomas".

Y si para Feijóo el Ejecutivo llega tarde, para el Gobierno es él a quien le interesa que la crisis no termine: "El PP está jugando a alargar y agudizar la crisis humanitaria para sacar rédito político".

Es el calentamiento previo a un nuevo curso polítco vertiginoso que comenzará con Ceuta y acabará en elecciones.

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