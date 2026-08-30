Ahora

Hemeroteca de Equipo de Investigación

"He tenido un club de alterne en la zona": la confesión del propietario de un supuesto bar ilegal de la Cañada Real

El propietario de un supuesto bar ilegal de la Cañada Real habla con Equipo de Investigación en este vídeo: "Tengo otros negocios. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible".

"He llegado a tener un club de alterne aquí": la confesión del propietario de un supuesto bar ilegal de la Cañada Real

Equipo de Investigación realizó una análisis en 2021 sobre la Cañada Real, donde recorrió los 14 kilómetros del asentamiento, entre los que contabilizó cerca de 200 negocios, entre chatarrerías, carpinterías, tiendas de ultramarinos, talleres mecánicos y varios bares.

Juanjo Escribano, propietario de uno de los locales y vecino de la Cañada Real, había montado su propio negocio habló así al programa: "Esto podría ser un bar. Aquí yo podría tener una actividad económica. En este caso, no tengo actividad económica sobre este local". Pese a tener bebidas y barriles de cerveza a su espalda, la única licencia del establecimiento correspondía a las máquinas tragaperras.

Además, Escribano aseguró que desarrollaba otras actividades como "recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí": "Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible". También reconoció que algunos de esos negocios habían sido considerados ilegales: "He tenido una explotación porcina y también un club de alterne en la zona". "Yo no considero nada ilegal. Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones", mantuvo en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2021 de Equipo de Investigación.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el tesoro de la Cañada en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo endurece el tono y usa Ceuta para abrir el curso político mientras los socios de Sánchez señalan la "inacción" del Gobierno
  2. Islandia rechaza en referéndum retomar las conversaciones para entrar en la Unión Europea tras una ajustadísima votación
  3. laSexta accede a imágenes inéditas e información comercial del ático de Ayuso en Chamberí: estuvo tres años en venta sin comprador
  4. Venezuela defiende su pacto petrolífero de "25 años" de duración con Trump y recalcan que mantendrán "la soberanía" sobre sus recursos
  5. Última hora de la riada masiva en Nepal | Las autoridades nepalíes elevan a 734 los muertos por las inundaciones en el Himalaya
  6. Al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante una rave en el norte de Suiza