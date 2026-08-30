"He tenido un club de alterne en la zona": la confesión del propietario de un supuesto bar ilegal de la Cañada Real

El propietario de un supuesto bar ilegal de la Cañada Real habla con Equipo de Investigación en este vídeo: "Tengo otros negocios. Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible".

Equipo de Investigación realizó una análisis en 2021 sobre la Cañada Real, donde recorrió los 14 kilómetros del asentamiento, entre los que contabilizó cerca de 200 negocios, entre chatarrerías, carpinterías, tiendas de ultramarinos, talleres mecánicos y varios bares.

Juanjo Escribano, propietario de uno de los locales y vecino de la Cañada Real, había montado su propio negocio habló así al programa: "Esto podría ser un bar. Aquí yo podría tener una actividad económica. En este caso, no tengo actividad económica sobre este local". Pese a tener bebidas y barriles de cerveza a su espalda, la única licencia del establecimiento correspondía a las máquinas tragaperras.

Además, Escribano aseguró que desarrollaba otras actividades como "recogida de sacos, otros bares y otras cosas por ahí": "Espero que no los descubran mucho los del Ayuntamiento porque me están haciendo la vida imposible". También reconoció que algunos de esos negocios habían sido considerados ilegales: "He tenido una explotación porcina y también un club de alterne en la zona". "Yo no considero nada ilegal. Dicen que hago fiestas ilegales, pero para mí son reuniones", mantuvo en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2021 de Equipo de Investigación.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: el tesoro de la Cañada en atresplayer.com

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