Habla la primera víctima de la 'Reina de la Burundanga': "Me dejó con mi madre y se escaparía"

Al recuperar la consciencia, Atanasio, primera víctima de la 'Reina de la Burundanga', se encontraba en el hospital, donde le realizaron múltiples pruebas. Al principio, los médicos pensaron que había sufrido un ictus.

Equipo de Investigación analizó en el programa a Natalia Torices, apodada por los medios de comunicación como 'la Reina de la Burundanga'. Atanasio, un amigo cercano de su padre, habló con el programa sobre la mujer, que se trasladó hasta su pueblo un mes después de conseguir escopolamina a través de Internet.

Atanasio, que conocía a Natalia desde que era una niña, tomó un café con ella y, tras ingerir la bebida, perdió el conocimiento. "Me dejó con mi madre y se escaparía", contó el hombre en este vídeo de Equipo de Investigación, donde recordó que cuando recuperó la consciencia, descubrió que estaba en el hospital, donde, en un principio, los médicos pensaron que había sufrido un ictus.

Una capitana de la Guardia Civil, entrevistada por el programa, explicó que la 'Reina de la Burundanga' podría haberle intoxicado "para probar el efecto que la sustancia podía hacer".

* El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2023.

*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.

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