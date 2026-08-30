Venezuela defiende su pacto petrolífero de "25 años" de duración con Trump y recalcan que mantendrán "la soberanía" sobre sus recursos

¿Qué ha pasado? Estados Unidos, con tal firma, tendrá el control sobre 65.000 millones de barriles de crudo. Delcy Rodríguez, por su parte, habla de que la Casa Blanca desembolsará cerca de 193.000 millones de euros en el país caribeño.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha anunciado un acuerdo petrolífero con Estados Unidos con una vigencia de 25 años, asegurando que Caracas mantendrá la soberanía sobre sus recursos naturales. El acuerdo permitirá a Estados Unidos controlar 65.000 millones de barriles de crudo venezolano y desarrollar 16 campos estratégicos para producir más de 1,5 millones de barriles diarios. Según Rodríguez, la Casa Blanca aportará cerca de 193.000 millones de euros a Venezuela, con un precio de referencia de 56 euros por barril. La presidenta destacó la importancia de la inversión y la tecnología para convertir las reservas en bienestar, subrayando la soberanía venezolana.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha anunciado que el acuerdo petrolífero suscrito con EEUU tendrá una vigencia de "25 años" y que Caracas "mantendrá la soberanía sobre sus recursos naturales". En sus palabras, estima unos beneficios cercanos a los 200.000 millones de euros.

Tal y como ha explicado la mandataria en un llamamiento oficial retransmitido por 'VTV', el acuerdo entre ambos países por el que EEUU tendrá el control sobre 65.000 millones de barriles de crudo venezolano, contemplará el "desarrollo de 16 campos estratégicos" para producir una cantidad "superior a 1,5 millones de barriles diarios".

Rodríguez, además, ha asegurado que con tal acuerdo la Casa Blanca desembolsará cerca de 193.000 millones de euros a las arcas de Venezuela, según estimaciones de la propia presidenta. Para sus cálculos, ha tomado como referencia el precio de 56 euros por barril.

"Todo va a permitir apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que todos los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos. Por eso escogimos el camino de la diplomacia con EEUU, para transformar nuestras diferencias en cooperación", ha indicado.

Rodríguez ha hecho especial hincapié en que los venezolanos mantendrán "la soberanía sobre sus recursos". "Debe quedar realmente claro", ha expresado.

"Nuestro país tiene las mayores reservas petroleras del mundo, pero tener recursos bajo tierra no es suficiente", ha aseverado.

Y habla de la necesidad de "inversión, tecnología, infraestructura y capacidad productiva" para convertir "esa riqueza en bienestar": "De nada sirve tener nuestras reservas petrolíferas bajo tierra solo para que estén en una estadística y podamos decir que somos el país con la mayor reserva del mundo si no se puede convertir en desarrollo para el país".

En medio de la controversia generada por el acuerdo, Rodríguez ha concluido su intervención asegurando que el objetivo final es "una Venezuela que renace para mejorar".

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